Der Straßenbahnzug T12 für alle zugänglich

Der T12 wurde so konzipiert, dass er zu 100 % für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich ist.

Im Bahnhof wie auch an Bord der Straßenbahn wurde die Zugänglichkeit für alle von Anfang an berücksichtigt.

Mehrere Einrichtungen wurden entwickelt, um den Zugang zu diesem neuen Verkehrsmittel zu erleichtern:

· Die Züge selbst sind mit breiten Türen und Niederfluren ausgestattet, die einen direkten Zugang vom Bahnsteig ermöglichen

· Akustische und visuelle Durchsagen werden auch für Reisende angezeigt.

· Leichterer Zugang zu Sitzplätzen, die für vorrangige Personen reserviert sind.

· Platz für Rollstühle, Kinderwagen, Gepäck usw.

· Und schließlich die Schaffung von Rampen und Aufzügen für schwer zugängliche Bahnhöfe.

Der Straßenbahnzug T12 ist ein sicheres und zugängliches Transportmittel für alle.