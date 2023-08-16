Die dritte Brücke steht!

Die dritte Brücke der Straßenbahn T12 in Évry-Courcouronnes wurde vom 8. Juni bis 10. Juli 2020 in Betrieb genommen und installiert.

5 Wochen waren notwendig, um diese neue technische Meisterleistung zu vollbringen. Der Höhepunkt der Operation fand in den Nächten vom 15. auf den 16. Juni statt, als die T12-Straßenbahnbesatzungen die 10 Fahrspuren der Autobahn A6 und der N104 überquerten.

Erleben Sie diese einzigartige und spektakuläre Operation in Bildern