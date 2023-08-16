Straßenbahn

Neue LinieMassy > Évry-Courcouronnes

Eine neue Eisenbahnbrücke in Massy

Veröffentlicht am

Veröffentlichungsdatum: 6. August 2019

Am Wochenende des 10. August 2019 findet die Installation der Massy-Europe-Eisenbahnbrücke durch eine Ripage-Operation statt. Diese Arbeiten werden von der Tram 12 Express und der Stadt Massy mitfinanziert.

PHASE 1
Zunächst einmal wird die Eisenbahnbrückenkonstruktion auf einer Vorfahrt in der Nähe der Bahngleise errichtet.  Diese Arbeiten dauern etwa ein Jahr.

PHASE 2
Es ist dann notwendig, die Eisenbahn zu entfernen, die Böschung zu graben und einzureißen, um die Passage unter den Gleisen zu machen.

PHASE 3
Die Struktur der Eisenbahnbrücke wird an ihren endgültigen Standort geschoben. Anschließend werden die Gleise wieder eingebaut. Diese Operation (Phase 2 und 3) findet in 72 Stunden Spitzenzeit statt!

Während dieser Operation ist der RER-C-Verkehr von Samstag, 9. August, bis Montag, 12. August, vorübergehend unterbrochen. Der Verkehr wird zu Beginn des Betriebs am Dienstagmorgen, 11. August, wieder aufgenommen.

Bau der Eisenbahnbrücke in Massy
Blick auf das Bauwerk der Eisenbahnbrücke in Massy