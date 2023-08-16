Eine neue Eisenbahnbrücke in Massy

Veröffentlichungsdatum: 6. August 2019

Am Wochenende des 10. August 2019 findet die Installation der Massy-Europe-Eisenbahnbrücke durch eine Ripage-Operation statt. Diese Arbeiten werden von der Tram 12 Express und der Stadt Massy mitfinanziert.

PHASE 1

Zunächst einmal wird die Eisenbahnbrückenkonstruktion auf einer Vorfahrt in der Nähe der Bahngleise errichtet. Diese Arbeiten dauern etwa ein Jahr.

PHASE 2

Es ist dann notwendig, die Eisenbahn zu entfernen, die Böschung zu graben und einzureißen, um die Passage unter den Gleisen zu machen.

PHASE 3

Die Struktur der Eisenbahnbrücke wird an ihren endgültigen Standort geschoben. Anschließend werden die Gleise wieder eingebaut. Diese Operation (Phase 2 und 3) findet in 72 Stunden Spitzenzeit statt!

Während dieser Operation ist der RER-C-Verkehr von Samstag, 9. August, bis Montag, 12. August, vorübergehend unterbrochen. Der Verkehr wird zu Beginn des Betriebs am Dienstagmorgen, 11. August, wieder aufgenommen.