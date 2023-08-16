Workshops zum Sicherheitsbewusstsein, die vom T12 Tram-Train-Team seit Beginn der Tests organisiert wurden

Das Tram-Train-Team T12 traf sich mit Schülern mehrerer Grund- und Mittelschulen in der Nähe der Strecke.

Diese Workshops zielen darauf ab, junge Essonniens für die richtigen Gesten zu sensibilisieren, die sie vor der Ankunft des neuen Straßenbahnzugs T12 in ihrer Stadt anwenden müssen.

Dank dieser Momente des Austauschs konnten die Schüler mehr über dieses Transportmittel sowie über die vielen Sicherheitsregeln erfahren, die insbesondere während der Probezeit anzuwenden sind.