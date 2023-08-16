Straßenbahn

Neue LinieMassy > Évry-Courcouronnes

Die Wasserrückhaltebecken wurden entlang der Trasse der Straßenbahn T12 entworfen

Wasseraufbereitung und -management sind heute ein großes Thema. Seit 2021 wurden im Rahmen des Baus der Straßenbahn T12 7 Wasserrückhaltebecken angelegt.

Diese unterirdischen oder offenen Becken haben mehrere Funktionen, die für die Regenwasserbewirtschaftung in städtischen Gebieten unerlässlich sind:

  • Wasser vorübergehend lagern, um Überschwemmungen flussabwärts zu vermeiden,
  • Begrenzen Sie den Abfluss, indem Sie Wasser von der Plattform, den Auslegern der Straßenbahn und dem Busbahnhof sammeln.
Freiluft-Wasserrückhaltebecken in Epinay-Sur-Orge
Unterirdisches Wasserrückhaltebecken in Epinay-Sur-Orge
Freiwasserrückhaltebecken in Ris-Orangis