Die Wasserrückhaltebecken wurden entlang der Trasse der Straßenbahn T12 entworfen
Wasseraufbereitung und -management sind heute ein großes Thema. Seit 2021 wurden im Rahmen des Baus der Straßenbahn T12 7 Wasserrückhaltebecken angelegt.
Diese unterirdischen oder offenen Becken haben mehrere Funktionen, die für die Regenwasserbewirtschaftung in städtischen Gebieten unerlässlich sind:
- Wasser vorübergehend lagern, um Überschwemmungen flussabwärts zu vermeiden,
- Begrenzen Sie den Abfluss, indem Sie Wasser von der Plattform, den Auslegern der Straßenbahn und dem Busbahnhof sammeln.