Die wichtigsten Meilensteine des Jahres 2022

Nach einem Jahr 2020, das im Zeichen des Beginns der Arbeiten mit der Realisierung mehrerer großer Ingenieurbauwerke stand, dann 2021, in dem die Straßenbahn mit der Realisierung des Bahnsteigs und der Verlegung der ersten Schienen Gestalt annahm, wird das Jahr 2022 allmählich Stadt- und Landschaftsbauarbeiten weichen.

AUF DEM STÄDTISCHEN NETZ (zwischen Épinay-sur-Orge und Évry-Courcouronnes)

Bau der Stützmauer (MS06) in Morsang-sur-Orge

Sie läuft derzeit und endet im März 2022.

Die Realisierung der Plattform

Die letzten Bahnsteigabschnitte werden entlang der Rue des Rossays in Savigny-sur-Orge und entlang der A6 zwischen Morsang-sur-Orge und Viry-Chatillon gebaut. Die Arbeiten werden voraussichtlich im Juli 2022 abgeschlossen sein.

Auf dem Rest der Stadtstrecke ist der Straßenbahnbahnsteig bereits fertiggestellt.

Verlegung der Schienen

Im Jahr 2022 wird die Verlegung der Schienen auf der gesamten städtischen Linie, insbesondere in Épinay-sur-Orge, Savigny-sur-Orge, Morsang-sur-Orge und Ris-Orangis, fortgesetzt und abgeschlossen. In den anderen Städten wurden bereits mehr als 14 km Gleise verlegt.

Verlegung des Fahrbahnbelags

Diese Phase begann im Jahr 2021, entsprechend der Verlegung der Schienen. Sie wird 2022 in den Städten Savigny-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Grigny und Ris-Orangis fortgesetzt.

Bau einer Brücke entlang der Yvette in Épinay-sur-Orge

An der gewölbten Passage über die Yvette wird zwischen Mai und November 2022 eine Brücke gebaut. Es wird den Weg der Fußgänger, die ihn benutzen, sichern.

Eröffnung der Verbindung mit dem Stadtteil Grand Vaux

Der derzeit im Bau befindliche Fahrrad-Fußgängerweg, der unter den Gleisen der RER C verläuft, soll im Frühjahr 2022 in Betrieb genommen werden.

Straßenbau und Stadtentwicklung

Diese Arbeiten betreffen die Entwicklungen entlang der zukünftigen Straßenbahnlinie: Reparatur von Straßen und Gehwegen, Beschilderung, Markierungen auf dem Boden, Ausbau von Fahrrad- und Fußgängerwegen usw.

Diese Operationen, die bereits in mehreren Städten der Route begonnen haben, werden das ganze Jahr über fortgesetzt.

Plantagen

Die ersten Pflanzungen fanden Ende 2021 statt. Sie dauern bis zum Frühjahr 2022 in Viry-Chatillon, Grigny, Ris-Orangis und Évry-Courcouronnes.

AUF DEM SCHIENENNETZ (zwischen Massy und Epinay-sur-Orge)

Der Bau neuer Stationen

Auf dem Schienennetz werden zwei neue Bahnhöfe gebaut.

Erstens der Bahnhof Massy Europe: Die Tiefbauarbeiten sind weit fortgeschritten und sollen Ende Mai 2022 abgeschlossen sein. Bis zum Frühjahr werden die Beleuchtungsmasten der Bahnsteige installiert und die Bahnsteigbeschichtung durchgeführt.

Darüber hinaus wird der Bau des Bahnhofs Champlan beschleunigt. Ende Februar wird die Unterführung des Bahnhofs eingerichtet und die Trichter der Aufzüge und Treppen angelegt. Im Frühjahr werden die elektrischen Kabel für die Beleuchtung gezogen und die Lichtmasten installiert. Die Beschichtung der Docks wird im Mai abgeschlossen sein, was den Abschluss der Tiefbauarbeiten markiert.

Anpassung bestehender Stationen

Die Umbauarbeiten der Bahnhöfe Massy-Palaiseau, Longjumeau und Chilly-Mazarin in Bahnhöfe sollen bis Ende Februar abgeschlossen sein.

In Petit Vaux schreitet die Baustelle voran; Die zweite Struktur für die Aufzüge muss noch installiert werden.

In Gravigny Balizy beginnen die Arbeiten zur Modernisierung der Kais.

Die Werkstatt-Garage

Im Jahr 2021 hat der Standort der Werkstattgarage mit dem Bau der verschiedenen Teile, aus denen er besteht (Werkstatt, Außengleise, Tankstelle), dem Anschluss der Bahngleise usw. erhebliche Fortschritte gemacht. Die Ausrüstung tritt nun in eine Finalisierungsphase (Signalisierungstests, dynamische Tests) ein, die im Frühjahr 2022 abgeschlossen sein soll.

Ausrüstung für den Verkehr

Das Jahr 2022 wird durch die Installation von Geräten für den Straßenbahnverkehr auf der gesamten Linie gekennzeichnet sein. Konkret besteht diese neue Phase des Projekts darin, die Übertragungssysteme zwischen den Zügen und der Infrastruktur einzurichten, um die Weichen und Lichter der Straßenübergänge zu steuern.