Arbeiten am Kreisverkehr der Römischen Verträge in Évry-Courcouronnes (Februar 2021)

Im Rahmen des Baus der Straßenbahn T12 finden Straßensanierungsarbeiten am Kreisverkehr der Römischen Verträge in Évry-Courcouronnes statt. Sie verursachen vorübergehende Verkehrsänderungen.

Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Es werden verschiedene Operationen durchgeführt:

Straßenplanung

Straßenbauarbeiten und Netze

Herstellung von Asphalt

Sie zielen darauf ab, die Entwicklung der zukünftigen Ampelkreuzung vorzubereiten, die den derzeitigen Kreisverkehr ersetzen und den Verkehr der Straßenbahn T12 aufnehmen wird.

Wann finden die Arbeiten statt?

Diese Arbeiten finden zwischen dem 22. und 26. Februar statt.

Welchen Unterschied macht das?

Von Montag, 22. Februar um 8 Uhr bis Freitag, 26. Februar um 17 Uhr führen die Arbeiten zu folgenden Verkehrsänderungen:

Sperrung des Abschnitts der Avenue de l'Orme à Martin zwischen dem Boulevard Jean Monnet und der Rue Jean Mermoz

Sperrung des Robert-Schuman-Boulevards

Sperrung der Avenue Pierre Bérégovoy

Darüber hinaus sind die Ausfahrtsrampen der N104 (innen und außen) bis zum 1. März gesperrt.

Umleitungsstrecken werden eingerichtet.