Arbeiten am Kreisverkehr der Römischen Verträge in Évry-Courcouronnes (Februar 2021)
Im Rahmen des Baus der Straßenbahn T12 finden Straßensanierungsarbeiten am Kreisverkehr der Römischen Verträge in Évry-Courcouronnes statt. Sie verursachen vorübergehende Verkehrsänderungen.
- Welche Arbeiten sind zu erledigen?
Es werden verschiedene Operationen durchgeführt:
- Straßenplanung
- Straßenbauarbeiten und Netze
- Herstellung von Asphalt
Sie zielen darauf ab, die Entwicklung der zukünftigen Ampelkreuzung vorzubereiten, die den derzeitigen Kreisverkehr ersetzen und den Verkehr der Straßenbahn T12 aufnehmen wird.
- Wann finden die Arbeiten statt?
Diese Arbeiten finden zwischen dem 22. und 26. Februar statt.
- Welchen Unterschied macht das?
Von Montag, 22. Februar um 8 Uhr bis Freitag, 26. Februar um 17 Uhr führen die Arbeiten zu folgenden Verkehrsänderungen:
- Sperrung des Abschnitts der Avenue de l'Orme à Martin zwischen dem Boulevard Jean Monnet und der Rue Jean Mermoz
- Sperrung des Robert-Schuman-Boulevards
- Sperrung der Avenue Pierre Bérégovoy
Darüber hinaus sind die Ausfahrtsrampen der N104 (innen und außen) bis zum 1. März gesperrt.
Umleitungsstrecken werden eingerichtet.