Arbeiten am Kreisverkehr der Römischen Verträge in Évry-Courcouronnes (Februar 2021)

Im Rahmen des Baus der Straßenbahn T12 finden Straßensanierungsarbeiten am Kreisverkehr der Römischen Verträge in Évry-Courcouronnes statt. Sie verursachen vorübergehende Verkehrsänderungen.

  • Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Es werden verschiedene Operationen durchgeführt:

  • Straßenplanung
  • Straßenbauarbeiten und Netze
  • Herstellung von Asphalt

Sie zielen darauf ab, die Entwicklung der zukünftigen Ampelkreuzung vorzubereiten, die den derzeitigen Kreisverkehr ersetzen und den Verkehr der Straßenbahn T12 aufnehmen wird.

  • Wann finden die Arbeiten statt?

Diese Arbeiten finden zwischen dem 22. und 26. Februar statt.

  • Welchen Unterschied macht das?

Von Montag, 22. Februar um 8 Uhr bis Freitag, 26. Februar um 17 Uhr führen die Arbeiten zu folgenden Verkehrsänderungen:

  • Sperrung des Abschnitts der Avenue de l'Orme à Martin zwischen dem Boulevard Jean Monnet und der Rue Jean Mermoz
  • Sperrung des Robert-Schuman-Boulevards
  • Sperrung der Avenue Pierre Bérégovoy

Darüber hinaus sind die Ausfahrtsrampen der N104 (innen und außen) bis zum 1. März gesperrt.

Umleitungsstrecken werden eingerichtet.

