Arbeiten rund um die Avenue du Commandant Barré (Juli 2019)

Veröffentlichungsdatum: 8. Juli 2019

> Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Straßensanierungsarbeiten.

> Wie lange dauern die Arbeiten?

Beginn der Arbeiten am 15. Juli 2019 für einen Zeitraum von einem Monat.

> Was ändert sich dadurch?

– Sperrung der Allee von der RD445 bis zur Nummer 5 in beide Richtungen (siehe Karte unten). Der Zugang zum Best Drive und zu den Pavillons zwischen 1 und 5 der Avenue bleibt erhalten.

– Einrichtung einer Umleitungsstrecke der DM21b-Linie während der Arbeiten. Es gibt keine Auswirkungen auf die Linie 420.