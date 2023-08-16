Arbeiten rund um die Avenue du Commandant Barré (Juli 2019)
Veröffentlichungsdatum: 8. Juli 2019
> Welche Arbeiten sind zu erledigen?
Straßensanierungsarbeiten.
> Wie lange dauern die Arbeiten?
Beginn der Arbeiten am 15. Juli 2019 für einen Zeitraum von einem Monat.
> Was ändert sich dadurch?
– Sperrung der Allee von der RD445 bis zur Nummer 5 in beide Richtungen (siehe Karte unten). Der Zugang zum Best Drive und zu den Pavillons zwischen 1 und 5 der Avenue bleibt erhalten.
– Einrichtung einer Umleitungsstrecke der DM21b-Linie während der Arbeiten. Es gibt keine Auswirkungen auf die Linie 420.