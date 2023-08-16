Arbeiten im Stadtzentrum von Évry-Courcouronnes (2020 – 2021)
> Welche Arbeiten sind zu erledigen?
Die Arbeiten finden auf der Avenue Paul Delouvrier / Boulevard François Mitterrand in drei Phasen statt:
- Phase 1: Durchführung der Vorbereitungsarbeiten (Abriss der Mittelinseln, Entfernung des Stadtmobiliars und Platzierung
anstelle von Straßen, Beleuchtung und provisorischen Lichtern);
- Phase 2: Arbeiten an den Straßen und Gehwegen auf der Südseite der Paul Delouvrier Avenue und des François Boulevard
Mitterrand;
- Phase 3: Straßen- und Gehwegarbeiten auf der Nordseite der Paul Delouvrier Avenue und des François Boulevard
Mitterrand, Realisierung des Straßenbahnbahnsteigs und Bau des zukünftigen Bahnhofs, Verlegung der Schienen und
Straßenbau.
> Wie lange dauern die Arbeiten?
- Phase 1: 1 Monat von Mai bis Juni 2020;
- Phase 2: Juni bis Herbst 2020;
- Phase 3: 1 Jahr ab Herbst 2020.
> Was ändert sich dadurch?
- Reduzierung der Fahrspuren auf der Avenue Paul Delouvrier / Boulevard François Mitterrand: Durchfahrt von 2 mal 2 Fahrspuren
1 Fahrspur in jede Richtung;
- Entfernung einiger Parkplätze, die nach und nach wiederhergestellt werden
den Fortschritt der Arbeiten;
- Verkehr von Baumaschinen an Werktagen.