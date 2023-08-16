Straßenbahn

Neue LinieMassy > Évry-Courcouronnes

Arbeiten im Stadtzentrum von Évry-Courcouronnes (2020 – 2021)

  -  

> Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Die Arbeiten finden auf der Avenue Paul Delouvrier / Boulevard François Mitterrand in drei Phasen statt:

  • Phase 1: Durchführung der Vorbereitungsarbeiten (Abriss der Mittelinseln, Entfernung des Stadtmobiliars und Platzierung
    anstelle von Straßen, Beleuchtung und provisorischen Lichtern);
  • Phase 2: Arbeiten an den Straßen und Gehwegen auf der Südseite der Paul Delouvrier Avenue und des François Boulevard
    Mitterrand;
  • Phase 3: Straßen- und Gehwegarbeiten auf der Nordseite der Paul Delouvrier Avenue und des François Boulevard
    Mitterrand, Realisierung des Straßenbahnbahnsteigs und Bau des zukünftigen Bahnhofs, Verlegung der Schienen und
    Straßenbau.

> Wie lange dauern die Arbeiten?

  • Phase 1: 1 Monat von Mai bis Juni 2020;
  • Phase 2: Juni bis Herbst 2020;
  • Phase 3: 1 Jahr ab Herbst 2020.

> Was ändert sich dadurch?

  • Reduzierung der Fahrspuren auf der Avenue Paul Delouvrier / Boulevard François Mitterrand: Durchfahrt von 2 mal 2 Fahrspuren
    1 Fahrspur in jede Richtung;
  • Entfernung einiger Parkplätze, die nach und nach wiederhergestellt werden
    den Fortschritt der Arbeiten;
  • Verkehr von Baumaschinen an Werktagen.

