Arbeiten im Stadtzentrum von Évry-Courcouronnes (2020 – 2021)

> Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Die Arbeiten finden auf der Avenue Paul Delouvrier / Boulevard François Mitterrand in drei Phasen statt:

Phase 1: Durchführung der Vorbereitungsarbeiten (Abriss der Mittelinseln, Entfernung des Stadtmobiliars und Platzierung

anstelle von Straßen, Beleuchtung und provisorischen Lichtern);

Phase 2: Arbeiten an den Straßen und Gehwegen auf der Südseite der Paul Delouvrier Avenue und des François Boulevard

Mitterrand;

Phase 3: Straßen- und Gehwegarbeiten auf der Nordseite der Paul Delouvrier Avenue und des François Boulevard

Mitterrand, Realisierung des Straßenbahnbahnsteigs und Bau des zukünftigen Bahnhofs, Verlegung der Schienen und

Straßenbau.

> Wie lange dauern die Arbeiten?

Phase 1: 1 Monat von Mai bis Juni 2020;

Phase 2: Juni bis Herbst 2020;

Phase 3: 1 Jahr ab Herbst 2020.

> Was ändert sich dadurch?