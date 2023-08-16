Plattformarbeiten an der Avenue Ambroise Croizat in Ris-Orangis (Februar-Juni 2020)

> Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Realisierung des Bahnsteigs der zukünftigen Straßenbahn T12 auf der Avenue Ambroise Croizat.

> Wie lange dauern die Arbeiten?

5 Monate, von Februar bis Juni.

> Was ändert sich dadurch?

Für die Dauer der Arbeiten wird die Avenue Ambroise Croizat in Richtung Avenue Joliot Curie eine Einbahnstraße sein.

Für einen besseren Verkehr werden die Busse 403 und 406 auf die Avenue du Front populaire umgeleitet, um in die Avenue Joliot Curie zu gelangen.