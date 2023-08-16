Sommerarbeiten in Évry-Courcouronnes (Juli / August 2021)

Im Rahmen des Baus der Straßenbahn T12 finden im Juli und August 2021 Straßenarbeiten statt. Sie verursachen vorübergehende Verkehrsänderungen.

> Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Die Arbeiten zielen darauf ab, die Fahrbahn der Avenue Paul Delouvrier und des Boulevard François Mitterrand zu pflastern.

> Wann finden die Arbeiten statt?

Diese Arbeiten finden in den Monaten Juli und August 2021 statt.

> Was ändert sich dadurch?

Die Arbeiten führen zu folgenden Verkehrsänderungen:

– Von Donnerstag, 8. Juli bis Mittwoch, 18. August 2021: Sperrung der Ausfahrt Nr. 34 (Richtung Évry-Centre) der inneren N104.

– Von Montag, 12. Juli bis Montag, 2. August 2021: Sperrung der Avenue Paul Delouvrier zwischen der Kreuzung Jean Mermoz/Bois Briard und der Kreuzung Champs Élysées (nicht inbegriffen).

– Von Montag, 2. August bis Montag, 16. August 2021: Sperrung der Avenue Paul Delouvrier zwischen der Kreuzung Jean Mermoz/Bois Briard und der Kreuzung Champs Élysées (einschließlich).

– Von Montag, 16. August bis Montag, 29. August 2021: Sperrung des Boulevard François Mitterrand zwischen der Kreuzung Champs Élysées und dem Kreisverkehr des RER-Bahnhofs (nicht inbegriffen).

Während dieser Zeit werden Umleitungsrouten eingerichtet und Ihre Geschäfte bleiben zugänglich.

Der gesamte Verkehr wird Ende August 2021 wiederhergestellt.