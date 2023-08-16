Die Infrastrukturarbeiten gehen weiter

Auf der gesamten Strecke sind die Infrastrukturarbeiten bereits in vollem Gange. In Morsang-sur-Orge beispielsweise schreitet der Bau der Rampen voran, die es der zukünftigen Straßenbahn T12 ermöglichen, die Hochstation Parc du Château zu erreichen.

Die Infrastrukturarbeiten entsprechen allen Arbeiten, die für die Realisierung der Straßenbahnlinie und die Stadtentwicklung erforderlich sind. Das Straßenbahnprojekt T12 umfasst mehrere:

Anpassung der RER-C-Gleise und Sanierung der Bahnhöfe zwischen Massy und Petit Vaux;

Bau des Bahnsteigs und des Verkehrssystems zwischen Épinay-sur-Orge und Évry-Courcouronnes;

Bau von Brücken, die die Durchfahrt der Straßenbahn T12 ermöglichen;

Verlegung der Eisenbahn: Die Schienen werden auf dem Bahnsteig verlegt;

Installation von Oberleitungen, die die Straßenbahn T12 mit Strom versorgen;

Entwicklung und Ausstattung der Stationen: In den Bahnhöfen werden tickets Transport- und Ausrüstungsautomaten (Fahrgastinformationsbildschirme, Bänke, Mülltonnen) installiert;

Pflanzen von Bäumen und anderer Vegetation rund um die Plattform;

Stadtentwicklung.

Zu den Infrastrukturarbeiten gehört auch die Schaffung der Werkstatt-Garage in den Gemeinden Massy und Palaiseau.

Um mehr über den Bau der Straßenbahn T12 zu erfahren, laden Sie die Broschüre 2 des Informationspakets herunter.