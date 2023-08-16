Die Arbeiten an der Kreuzung der RD257 in Épinay-sur-Orge
Veröffentlicht am
In Épinay-sur-Orge wird die Straßenbahnlinie T12 am Bahnhof Épinay-sur-Orge mit der RER C in Verbindung gebracht.
Im Laufe des Jahres 2021 werden mehrere Großoperationen stattfinden.
- Bau des Straßenbahnbahnsteigs: Von April 2021 bis Ende Dezember wird der Bahnsteig T12 auf dem Abschnitt zwischen der Abzweigung und der Eisenbahnbrücke unter den RER-C-Gleisen gebaut. Die Schienen sind ebenfalls installiert.
- Ausbau der Zufahrt zum Parkplatz an der Kreuzung der RD257: Seit Januar 2021 werden Arbeiten im Zusammenhang mit der Neuordnung der Straßen durchgeführt.
- Schaffung eines Fußgängerwegs unter den RER-C-Gleisen: Um einen direkten Zugang zwischen dem Stadtteil Grand Vaux und dem zukünftigen Bahnhof Épinay-sur-Orge zu ermöglichen, werden zwei aufeinanderfolgende Eisenbahnbrücken gerissen. Sie werden Fußgängern und Radfahrern vorbehalten sein. Die Arbeiten begannen im November 2020 und dauern bis Mitte 2021.
- Die Schaffung eines Wasserrückhaltebeckens: Im März 2021 wird an der Schaffung eines Rückhaltebeckens gearbeitet. Letzteres wird sich unter dem nun geschlossenen Parkplatz befinden und dessen Parkplätze später wiederhergestellt werden.