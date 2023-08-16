Arbeiten am Bahnhof Petit Vaux (April 2021)
Welche Arbeiten sind zu erledigen?
Erneuerung des Bahnübergangs / Erneuerung der Schienen / Eisenbahnsignalbauarbeiten.
- Wann finden die Arbeiten statt?
Von Samstag, 3. April um 00:00 Uhr bis Montag, 12. April um 05:00 Uhr 3. und 4. April (Tag und Nacht):
> Demontage des Kreuzungsbodens
> Austausch von Schienen, Schotter und Schwellen
> Installation von Masten für die zukünftige Straßenbahnsignalisierung
Vom 5. bis 9. April:
> Wiederherstellung des Straßenprofils am Bahnübergang (Tagesarbeiten)
> Austausch von Schienen, Schotter und Schwellen (Nachtarbeiten)
> Die Züge fahren tagsüber
10. und 11. April (Tag und Nacht):
> Austausch von Schienen, Schotter und Schwellen im Bahnhof Petit Vaux
> Abschlussarbeiten an der Kreuzung
> Installation von Masten für die zukünftige Straßenbahnsignalisierung
- Welchen Unterschied macht das?
> Kein Straßenverkehr (Autos und Zweiräder) während des gesamten Zeitraums
> Fußgängerverkehr nur von Montag, 5. April bis Freitag, 9. April von 5:00 Uhr bis Mitternacht erlaubt
> Kein Fußgängerverkehr am Wochenende
Diese Arbeiten verursachen Lärmbelästigung.
Während der Sperrung des Bahnübergangs wird eine Umleitung eingerichtet.