Arbeiten am Bahnhof Petit Vaux (April 2021)

Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Erneuerung des Bahnübergangs / Erneuerung der Schienen / Eisenbahnsignalbauarbeiten.

Wann finden die Arbeiten statt?

Von Samstag, 3. April um 00:00 Uhr bis Montag, 12. April um 05:00 Uhr 3. und 4. April (Tag und Nacht):

> Demontage des Kreuzungsbodens

> Austausch von Schienen, Schotter und Schwellen

> Installation von Masten für die zukünftige Straßenbahnsignalisierung

Vom 5. bis 9. April:

> Wiederherstellung des Straßenprofils am Bahnübergang (Tagesarbeiten)

> Austausch von Schienen, Schotter und Schwellen (Nachtarbeiten)

> Die Züge fahren tagsüber

10. und 11. April (Tag und Nacht):

> Austausch von Schienen, Schotter und Schwellen im Bahnhof Petit Vaux

> Abschlussarbeiten an der Kreuzung

> Installation von Masten für die zukünftige Straßenbahnsignalisierung

Welchen Unterschied macht das?

> Kein Straßenverkehr (Autos und Zweiräder) während des gesamten Zeitraums

> Fußgängerverkehr nur von Montag, 5. April bis Freitag, 9. April von 5:00 Uhr bis Mitternacht erlaubt

> Kein Fußgängerverkehr am Wochenende

Diese Arbeiten verursachen Lärmbelästigung.

Während der Sperrung des Bahnübergangs wird eine Umleitung eingerichtet.