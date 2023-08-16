Arbeiten an der RN441 in Ris-Orangis (Oktober-November 2020)

> Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Sanierungsarbeiten an der RN441 nach der Markierung der Arbeiten (Installation der Beschilderung und der Sicherheitsvorrichtung, Realisierung der Markierungen auf dem Boden ...).

> Wie lange dauern die Arbeiten?

Von Donnerstag, 16. Oktober bis Dienstag, 3. November 2020.

> Was ändert sich dadurch?

Für die Dauer der Arbeiten ist die RN441 zwischen der RD31 und der Ausfahrt der Autobahn A6 in Richtung Grigny und Viry-Chatillon gesperrt.

Eine Umleitungsstrecke ist über die RD31, RN7 und RD310 geplant.