Arbeiten auf dem Parkplatz der Eigentumswohnung ÉRABLE 2 in Viry-Chatillon (November-Dezember 2019)

> Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Abriss der Boxen auf dem Parkplatz der Eigentumswohnung ÉRABLE 2 und Sanierung der Parkplätze der Miteigentümer der Gebäude des Immobilienkomplexes ÉRABLE 2 (abgestimmt auf der Hauptversammlung der Miteigentümer vom 13. Juni 2019).

> Was sind die Phasen der Arbeiten?

1 . Abriss von Boxen.

2. Fertigstellung eines ersten Teils des neuen Parkhauses mit 48 Stellplätzen bis Ende 2019. Der Zugang zu diesen Plätzen erfolgt vorübergehend über die Rue de La Rochefoucauld.

3. Die anderen Bauphasen des Parkhauses werden Gegenstand spezifischer Arbeitsinformationen sein.

> Wie lange dauern die Arbeiten?

Phasen 1 und 2: zwei Monate ab Anfang November 2019.

> Was ändert sich dadurch?

Während der gesamten Sanierung des Parkplatzes wird die maximale Anzahl von Parkplätzen für die Anwohner beibehalten. Die Arbeiten haben keine Auswirkungen auf den Fahrzeugverkehr.

Wir versichern Ihnen unsere Bereitschaft, Störungen für das Leben in Ihrer Nachbarschaft so gering wie möglich zu halten, und danken Ihnen für Ihr Verständnis.