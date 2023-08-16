Nehmen Sie an den Touren der T12-Tram-Train-Route teil, die diesen Sommer organisiert werden!

Der Sommer ist gleichbedeutend mit einem Spaziergang und was gibt es Schöneres, als mit unseren lokalen Agenten Patrice und Didier entlang der T12-Route zu wandern?

Diese organisierten Spaziergänge ermöglichen es Ihnen, die neuen Tram-Train-Stationen T12 zu entdecken, die jetzt Teil Ihrer Umgebung sind, und die Ankunft dieses neuen essonnischen Transportmittels zu besprechen.

Das Projektteam freut sich, diese Momente des Austauschs und der Geselligkeit mit Ihnen zu teilen.

Zögern Sie nicht, uns per E-Mail unter [email protected] zu kontaktieren, wenn Sie an unseren Besuchen teilnehmen möchten.