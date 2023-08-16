Von Massy Palaiseau bis Petit Vaux beginnen die dynamischen Nachttests!

Das Ziel dieser Tests? Sorgen Sie für das perfekte Zusammenspiel von Infrastruktur und Kreuzung.

Zu diesem Zweck werden einige Züge auf reduzierten Streckenabschnitten in Betrieb genommen, um eine Reihe von Tests durchzuführen (Stromversorgung, Bremssystem und Betrieb von Kreuzungen, Bahnübergängen und Lichtsignalen usw.).

Die Züge fahren zunächst nachts während der Betriebsunterbrechungen der RER C. Die dynamischen Tagestests beginnen Ende Februar.