M-1 für die Straßenbahn T12!

Mit großer Freude laden wir Sie am 9. Dezember ein, die Einweihung der Straßenbahnlinie T12 zu feiern!

Nach mehreren Jahren Arbeit ist es endlich an der Zeit, dieses neue Transportmittel zu entdecken, das nicht nur unser Reisen erleichtern, sondern auch dazu beitragen wird, die Stadt grüner und für alle zugänglicher zu machen.

Mit der Familie, allein oder mit Freunden können Sie am Samstag, den 9. Dezember, nachmittags in der Vorschau in die T12-Züge einsteigen.

Entlang der gesamten Linie werden auch Animationen angeboten.

Die kommerzielle Inbetriebnahme ist für den nächsten Tag, Sonntag, den 10. Dezember ab ca. 5:00 Uhr geplant