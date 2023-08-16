Die Straßenbahn T12 im Dienste der Umwelt

Als sauberes und ökologisches öffentliches Verkehrsmittel trägt die Straßenbahn T12 einen starken Umweltansatz.

Die Landschaftsgestaltung rund um das Straßenbahnprojekt T12 zielt darauf ab, ein grünes Raster entlang des gesamten städtischen Teils der Strecke zu schaffen. Der Bahnsteig der Straßenbahn T12 wird hauptsächlich durch Sedumpflanzung oder Begrünung begrünt. Sedum ist eine Pflanze, die wenig Wasser verbraucht und pflegeleicht ist. Es wird auf Bereichen verwendet, die für Fußgänger nicht zugänglich sind, während das Gras auf dem Rest der Plattform verwendet wird.

Darüber hinaus wird auf dem Freizeitzentrum Port-aux-Cerises in den Gemeinden Draveil und Vigneux-sur-Seine an der Wiederherstellung von 15 Hektar Vegetation gearbeitet.

Ihr Ziel? Kompensieren Sie alle Auswirkungen, die durch die Arbeiten verursacht werden, um die auf dem Gelände vorhandene Fauna und Flora zu erhalten (Parzellen Port Courcel und Les Mousseaux).

Diese Website wurde aus mehreren Gründen ausgewählt:

Die Nähe zu den betroffenen Standorten (weniger als 5 km);

Die Bündelung der verschiedenen Arten der Kompensation, die es ermöglicht: Es handelt sich um eine holzige, offene und feuchte Umgebung, die eine Kohärenz der durchgeführten Maßnahmen ermöglicht;

Die Möglichkeit, die Öffentlichkeit innerhalb einer spezialisierten Struktur zu sensibilisieren und willkommen zu heißen;

Die Durchführung eines ökologischen Wiederherstellungsprojekts an Standorten, die durch anthropogene Einwirkungen denaturiert wurden (Lagerung von Materialien/Böschungen).

WUSSTEN SIE SCHON?

Die Straßenbahn T12 ist ein leichtes Verkehrsmittel, das sowohl drinnen als auch draußen eine geringe Lärmbelastung verursacht. Akustische Dämpfer und die Verwendung von leichten und isolierenden Materialien ermöglichen einen Geräuschpegel, der 5 Dezibel unter dem vom Autoverkehr erzeugten Pegel liegt.