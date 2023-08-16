Lernen Sie Dino und Raphaël, Betriebsleiter und HQE-Ingenieur, kennen

Unsere Serie, die den T12-Straßenbahnberufen gewidmet ist, geht weiter!

In dieser neuen Folge nehmen Sie Dino Vissault, Betriebsleiter, und Raphaël Barry, Ingenieur für hohe Umweltqualität, mit hinter die Kulissen der Werkstatt-Garage, für die sie täglich arbeiten.

Die Werkstatt-Garage befindet sich in Massy und wird für die Wartung, Lagerung und Reinigung von Straßenbahnzügen genutzt. Der Bau dieses Gebäudes ist abgeschlossen. Die Teams arbeiten nun an der Entwicklung.

Folge 3 ansehen