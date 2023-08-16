Wie ist der Stand der Arbeiten?

Die Teams der Straßenbahn T12 arbeiten zwischen Évry-Courcouronnes und Épinay-sur-Orge hart daran, die zukünftige Straßenbahnlinie zu bauen.

Nach und nach nimmt die Straßenbahn T12 Gestalt an:

Évry-Courcouronnes: Der Bahnsteig der Straßenbahn ist fertiggestellt und die Verlegung der Schienen geht weiter. Bis zum Ende des Sommers sollen alle Schienen in der Stadt verlegt sein. Anschließend folgen die abschließenden Straßenbelagsarbeiten.

Ris-Orangis: Die Schienen sind bereits in ihrem endgültigen Aussehen in der Avenue Ambroise Croizat sichtbar. Bis zum Herbst, zwischen dem Chemin du Rû de l'Ecoute si il pleut und der Avenue Joliot-Curie, werden die Schienen vollständig verlegt und betoniert.

Grigny: Der Bahnsteig befindet sich am Chemin du Plessis im Bau. Die Fertigstellung ist für Ende August 2021 geplant. Schließlich wird die Station Ferme Neuve an der Kreuzung der zukünftigen T Zen 4 und der Straßenbahn T12 liegen.

Viry-Chatillon: Die Schienen werden zwischen der Kreuzung der RD 445 und den Coteaux de l'Orge verlegt.

Morsang-sur-Orge: Der Bau der Stützmauer entlang der A6 schreitet voran. Die Verlegung der Schienen erfolgt im Laufe des Jahres 2022 nach den Ingenieurbauarbeiten.

Savigny-sur-Orge: Die Arbeiten konzentrieren sich auf den Bau der Stützmauer entlang der Rue des Rossays. Die Betonierung ist im Gange. Die Verfüllungs- und Fundamentarbeiten der Eisenbahn werden in Kontinuität durchgeführt. Darüber hinaus wird der Bau der Fahrrad-Fußgänger-Verbindung mit dem Stadtteil Grand Vaux fortgesetzt.