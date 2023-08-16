Die Straßenbahn T12: ein für alle zugängliches Projekt

Aus Gründen der Inklusivität arbeiten unsere Teams für die Zugänglichkeit für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.

Die im Rahmen des Straßenbahnzugs T12 angebotenen Aktivitäten stehen allen offen.

Dies war der Fall beim Besuch der Garagenwerkstatt in Massy Palaiseau anlässlich der Tage des Kulturerbes. Eine Gruppe gehörloser und schwerhöriger Menschen konnte dank eines Gebärdensprachdolmetschers an diesem Tag teilnehmen.

Vielen Dank an @Muriel HUYNH, Gebärdensprachdolmetscher (i)LSF (Bärdensprachdolmetscheragentur), die den Betroffenen die Teilnahme an dem Besuch ermöglicht hat.