Zwei Brücken gestartet und danach?

Veröffentlichungsdatum: 17. September 2019

In der Nacht und innerhalb weniger Stunden wurden zwei Brücken vom Stapel gelassen. Aber wussten Sie, dass die Operation hier nicht aufhört?

Die endgültige Installation der beiden Brücken erfordert noch einige Wochen Arbeit, um:

Rüsten Sie die Brücken aus, d. h. installieren Sie die Gleise, Schienen, die Stromleitung sowie die Geländer und Erhöhungen, um zu verhindern, dass Gegenstände über Bord fallen;

Belastungstests

Später, während der Vorbetriebsphase, wird der Verkehr ohne Passagiere auf der Brücke durchgeführt.