Warum nennen Sie den zukünftigen T12 Tram-Train?

Wie Sie bemerkt haben, hat die T12 eine Besonderheit, die sie von den meisten Straßenbahnen unterscheidet.

Tatsächlich ist der Tram-Train ein von der Straßenbahn abgeleitetes Fahrzeug, das sowohl auf Straßenbahngleisen in städtischen Gebieten als auch auf dem Schienennetz verkehren kann.

Zwischen Massy und Épinay-sur-Orge wird der Tram-Train die derzeitige RER C-Strecke nutzen und dann den RER ersetzen. Von Épinay-sur-Orge nach Évry wird sie in den Straßenbahnmodus wechseln