Der T12 gehört bald Ihnen!

Am 10. Dezember 2023 wird die Straßenbahn T12 auf der gesamten Strecke in Betrieb genommen. Sie können diese neue Linie genießen, die zwei große Pole von Essonne verbindet

Die Inbetriebnahme des Tram-Train T12 wird die Verkehrs- und Stadtanbindung in Essonne verbessern. Die Einwohner haben nun Zugang zu einem schnellen, komfortablen und vielseitigen Transportmittel, das Evry-Courcouronnes mit Massy-Palaiseau verbindet.

Vorletzte Etappe: der Leerlauf

Bis zur Indienststellung setzt der T12 seinen "Blankomarsch", eine Art Generalprobe, fort. Dieser entscheidende Schritt ermöglicht es, das gesamte System zu testen und zu optimieren. Alle Züge sind seit dem 11. September in den realen Verkehrszustand versetzt. Der Leerlauf ermöglicht es, die realen Bedingungen nachzubilden, was bedeutet, dass der Tram-Train seine Fahrt macht und an jeder Station hält, entsprechend der bei der Inbetriebnahme geplanten Häufigkeit.

Anschlüsse

Der Tram-Train T12 ist ein Großprojekt, das den regionalen Wunsch verkörpert, das öffentliche Verkehrsnetz in der Île-de-France zu stärken. Durch die effiziente Verbindung zweier wichtiger Knotenpunkte von Essonne, Massy und Évry-Courcouronnes, wird die T12 eine Alternative zum privaten Auto bieten, die Möglichkeiten der Verbindung zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln (RER B, C und D, mehrere Buslinien und schließlich Tzen 4 und Metro 18) erleichtern und die wirtschaftliche und städtische Entwicklung des Territoriums stimulieren.

Das Reiseerlebnis

Der T12 bringt Reisenden und Einwohnern der Gemeinden der Strecke dank seiner Häufigkeit, seines Verkehrsmittels und seiner Einrichtungen viele Vorteile. Tatsächlich ist der T12 ein "Tram-Train", der sowohl auf Gleisen des nationalen Schienennetzes zwischen Massy und Épinay-sur-Orge als auch auf Straßenbahngleisen in städtischen Gebieten zwischen Épinay-sur-Orge und Évry-Courcouronnes verkehren kann. Diese Besonderheit verleiht ihm die Vorteile dieser beiden kombinierten Verkehrsträger. Der Tram-Train lässt sich leicht in eine städtische Umgebung einfügen und kombiniert den Komfort und die Leistung der in Zügen verwendeten Geräte mit der Flexibilität des Betriebs und der Aufnahme von Straßenbahnen.

Die Stationen hingegen wurden so konzipiert, dass sie eine optimale Zugänglichkeit bieten und einen einfachen Zugang für alle gewährleisten. Darüber hinaus sind sie jetzt komplett mit Sitzgelegenheiten, witterungsgeschützten Glasunterständen, ständiger Beleuchtung für Sicherheit und Notrufkiosken für absolute Sicherheit ausgestattet. Diese Resorts bieten ein angenehmes und komfortables Reiseerlebnis. Der T12 wurde entwickelt, um sich an seine Umgebung anzupassen.

Darüber hinaus fördert es die sanfte Mobilität, indem es dank der Schaffung von 6,5 Kilometern Rad- und Fußgängerwegen entlang der Strecke zwischen Épinay-sur-Orge und Évry-Courcouronnes neue Räume für Radsportbegeisterte bietet.

Preise und Betrieb

Sie können Ihre Transport-ticket direkt an den Terminals im Bahnhof kaufen, indem Sie Ihren Abfahrtsbahnhof und Ihr Ziel auswählen. Der Tarif hängt dann vom Abflug- und Bestimmungsort ab. Der Straßenbahnzug T12 wird auch für alle Inhaber eines Navigo-Passes "für alle" zugänglich sein, Navigo-ermäßigte und kostenlose Tarife, Imagine R-Schüler der Mittel- und Oberstufe.

Die T12 wird von 5 Uhr morgens bis Mitternacht verkehren, wobei an Wochentagen während der Hauptverkehrszeit alle 12 Minuten eine Straßenbahn fährt.

Ab Sonntag, dem 10. Dezember, gehört der T12 Ihnen!