Einfügearbeiten der Straßenbahn T12 in Gravigny-Balizy (Februar 2023)

Wann finden die Arbeiten statt?

Die Arbeiten finden nachts von Montag, 27. Februar bis Freitag, 3. März 2023 statt.

Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Die Arbeiten bestehen aus der Demontage des Bahnübergangs zur Stabilisierung der Gleise der zukünftigen Straßenbahn T12.

Was sind die Konsequenzen?

Straßenverkehr während des gesamten Zeitraums unterbrochen,

Einrichtung von zwei Straßenumleitungen (siehe Plan auf der Rückseite),

Fußgängerverkehr über die U-Bahn aufrechterhalten,

Normaler Verkehr der RER C tagsüber,

Der RER-C-Verkehr wird ab 22 Uhr unterbrochen.

