Wie ist der Stand der Arbeiten?

Ob es sich um die drei Überquerungsbrücken der A6 (in Grigny, Ris-Orangis und Évry-Courcouronnes), die Eisenbahnbrücken von Massy und Épinay-sur-Orge, die Hochstation Morsang-sur-Orge, die vielen Ausleger (die Rampen, die es der Straßenbahn ermöglichen, die Brücken zu überqueren) oder die Stützmauern handelt, der Bau der Straßenbahn T12 ist von seltener Komplexität.

In Massy ist die Bauphase der Werkstatt-Garage nun abgeschlossen. Die Arbeiten werden mit der Entwicklung des Gebäudes fortgesetzt (Bau von Bahnsteigen, Installation von Strommasten für die Straßenbahn usw.).

Seit Sommer 2020 haben die RER-C-Stationen mit der Anpassung an die Ankunft der Straßenbahn T12 begonnen, mit der Entwicklung der Gleise und Bahnsteige.

In Épinay-sur-Orge wurde die Eisenbahnbrücke, die es der Straßenbahn T12 ermöglicht, unter den Gleisen zu fahren, zwischen dem 21. und 24. Mai 2020 in nur 72 Stunden gerissen. Im Oktober wurde eine neue Brücke verlegt, die es der Straßenbahn T12 ermöglicht, die RD257 und die Yvette zu überqueren. Die Entwicklungen dauern bis Sommer 2021 an.

In Savigny-sur-Orge hat der Bau einer provisorischen Stütze es ermöglicht, den Damm zu konsolidieren, um die Gleise der RER C zu verschieben und den Platz zu schaffen, der für den Bau der Strukturen erforderlich ist, die die Straßenbahn tragen werden.

In Morsang-sur-Orge werden die Arbeiten an der Luftstation fortgesetzt. Nach dem Bau der Brücke über die RD77 wird der Bau des Umspannwerks für die Stromversorgung der Straßenbahn fertiggestellt.

In Viry-Chatillon werden die Bahnsteigarbeiten entlang der Autobahn A6 fortgesetzt.

In Grigny sind Böschungs-, Plattform- und Sanierungsarbeiten auf dem Gelände der zukünftigen Station Ferme Neuve im Gange.

In Ris-Orangis werden die Bahnsteigarbeiten im Sektor Ambroise Croizat durchgeführt und die monumentalen Ausleger, die es der Straßenbahn T12 ermöglichen werden, in 15 Metern Höhe zu gipfeln, um die A6 zu überqueren, werden fertiggestellt.

In Évry-Courcouronnes, wo die Straßenbahn T12 drei Stationen haben wird (Vertrag von Rom, Bois Briard, Évry-Courcouronnes), sind die Arbeiten in vollem Gange. Im Juni wurde die dritte Brücke über die Autobahn A6 und die N104 in Betrieb genommen. Im November begannen die Arbeiten am Bahnsteig des Bahnhofs Évry-Courcouronnes und die ersten Schienen kamen am Boulevard Jean Monnet an.