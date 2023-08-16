Zurück in Bildern zum Bau der Stützmauer entlang der A6

Zwischen den Stationen Parc du Château in Morsang-sur-Orge und Coteaux de l'Orge in Viry-Chatillon verkehrt die Straßenbahnlinie T12 entlang der A6.

Um das Einfügen zu ermöglichen, muss das Gebiet vollständig eingeebnet werden, was den Bau einer Stützmauer erfordert, um das Gelände zu stabilisieren.

Eine Stützmauer zur Konsolidierung des Bodens, um ihn widerstandsfähiger gegen den Druck und damit gegen den Verkehr einer Linie wie der der Straßenbahn T12 zu machen.

Um dies zu erreichen, sind verschiedene Schritte erforderlich:

Schutz und Instandhaltung der Böschung

Die Verankerung der Fundamente der Wand im Boden

Die Erhöhung der Wand durch Betonieren

Sobald die Stützmauer fertiggestellt ist, ist es möglich, den Bahnsteig zu bauen und die für den sicheren Betrieb der Straßenbahn erforderlichen Bahngleise zu verlegen.

Zurück in Bildern zum Fortschritt dieses Großprojekts!