Zurück in Bildern zum Tag der offenen Tür der Werkstatt-Garage Massy-Palaiseau

Im Juni 2022 wurde der Bau der Werkstatt-Garage des Straßenbahnzugs T12 abgeschlossen, eine Gelegenheit für die Teams des Straßenbahnzugs T12, die Öffentlichkeit zu einem Besuch einzuladen.

Am Samstag, den 17. September, öffneten SNCF, Île-de-France Mobilités und Transkeo anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals ihre Türen.

Insgesamt konnten nicht weniger als 120 Besucher diese für den Betrieb der neuen Linie unerlässliche Ausrüstung entdecken. Am Vormittag nahmen auch die Geldgeber des Projekts und gewählte Vertreter des Territoriums an dem Besuch teil und lobten die Arbeit der Teams, während sie an ihre Verbundenheit mit dem Projekt erinnerten.

Zurück in Bildern an diesem Tag!