Rückblick auf die Umsetzung der Fahrrad-Fußgänger-Verbindung mit dem Stadtteil Grand Vaux in Savigny-sur-Orge

Um einen direkten Zugang zwischen dem Stadtteil Grand Vaux in Savigny-sur-Orge und dem zukünftigen Bahnhof Épinay-sur-Orge zu ermöglichen, wird an der Kreuzung der RD257 ein Fahrrad-Fußgängerweg unter den RER-C-Gleisen angelegt.

Ziel ist es, dieses Viertel zu erschließen und seinen Bewohnern einen besseren Zugang zum multimodalen Knotenpunkt Épinay-sur-Orge zu ermöglichen.

Die Arbeiten zur Schaffung dieser Verbindung begannen im November 2020. Am 15. und 16. Mai 2021 fand eine wesentliche Operation statt, die Verschiebung der Strukturen.

Zurück im Video über den Fortschritt dieses außergewöhnlichen Projekts!