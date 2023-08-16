Öffentliche Sitzung am 19. Januar: Antworten auf Ihre Fragen
Veröffentlicht am
Am Mittwoch, den 19. Januar, organisierten die Teams der Stadt Épinay-sur-Orge und der Straßenbahn T12 eine öffentliche Online-Sitzung, um die bevorstehenden Arbeiten vorzustellen und die geplanten Entwicklungen detailliert zu beschreiben.
Die Möglichkeit für die Einwohner, ihre Fragen zu stellen:
- Wie oft fährt die Straßenbahn T12?
Die Straßenbahn T12 fährt während der Hauptverkehrszeit alle 10 Minuten und außerhalb der Hauptverkehrszeiten alle 15/20 Minuten.
- Wie lange wird es dauern, Massy > Évry-Courcouronnes zu erreichen? Massy > Épinay-sur-Orge.
Die Straßenbahn T12 wird ihre gesamte Strecke zwischen Massy und Évry-Courcouronnes in etwa 39 Minuten zurücklegen. Die Fahrt von Massy > Épinay-sur-Orge dauert etwa die Hälfte.
- Wie kontaktiere ich lokale Agenten, wenn mein Problem das Schienennetz betrifft?
Proximity-Agenten werden im städtischen Netz zwischen Epinay-sur-Orge und Evry-Courcouronnes mobilisiert. Sie stehen jedoch weiterhin zur Verfügung, um Anfragen im Zusammenhang mit dem Schienennetz weiterzuleiten.
- Wann wird die Passage zwischen Epinay und Grand Vaux für die Öffentlichkeit zugänglich sein?
Nach dem Bau der Fahrrad-Fußgänger-Verbindung sind die Zugangsrampen sowie die Landschaftsgestaltung im Gange. Der Fahrrad-Fußgängerweg soll im Frühjahr 2022 in Betrieb genommen werden.
Bei Fragen zur Straßenbahn T12 können Sie die FAQ konsultieren oder sich direkt über das Formular an das Projektteam wenden.