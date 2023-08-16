Öffentliche Sitzung am 19. Januar: Antworten auf Ihre Fragen

Am Mittwoch, den 19. Januar, organisierten die Teams der Stadt Épinay-sur-Orge und der Straßenbahn T12 eine öffentliche Online-Sitzung, um die bevorstehenden Arbeiten vorzustellen und die geplanten Entwicklungen detailliert zu beschreiben.

Die Möglichkeit für die Einwohner, ihre Fragen zu stellen:

Wie oft fährt die Straßenbahn T12?

Die Straßenbahn T12 fährt während der Hauptverkehrszeit alle 10 Minuten und außerhalb der Hauptverkehrszeiten alle 15/20 Minuten.

Wie lange wird es dauern, Massy > Évry-Courcouronnes zu erreichen? Massy > Épinay-sur-Orge.

Die Straßenbahn T12 wird ihre gesamte Strecke zwischen Massy und Évry-Courcouronnes in etwa 39 Minuten zurücklegen. Die Fahrt von Massy > Épinay-sur-Orge dauert etwa die Hälfte.

Wie kontaktiere ich lokale Agenten, wenn mein Problem das Schienennetz betrifft?

Proximity-Agenten werden im städtischen Netz zwischen Epinay-sur-Orge und Evry-Courcouronnes mobilisiert. Sie stehen jedoch weiterhin zur Verfügung, um Anfragen im Zusammenhang mit dem Schienennetz weiterzuleiten.

Wann wird die Passage zwischen Epinay und Grand Vaux für die Öffentlichkeit zugänglich sein?

Nach dem Bau der Fahrrad-Fußgänger-Verbindung sind die Zugangsrampen sowie die Landschaftsgestaltung im Gange. Der Fahrrad-Fußgängerweg soll im Frühjahr 2022 in Betrieb genommen werden.

Bei Fragen zur Straßenbahn T12 können Sie die FAQ konsultieren oder sich direkt über das Formular an das Projektteam wenden.