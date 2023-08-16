Öffentliche Sitzung Gravigny-Balizy, Mittwoch, 14. September

Ab dem 19. September führt SNCF Arbeiten zum Ausbau der Gleise im Bahnhof Gravigny-Balizy für den Einbau der Straßenbahn T12 durch.

Um die Anwohner besser zu informieren, findet am Mittwoch, den 14. September um 19 Uhr im Schulrestaurant der Grundschule Balizy (2 rue des Templiers, Longjumeau) eine Informationsveranstaltung statt.

Das SNCF-Team des Tram-Train T12 wird diese Arbeit vorstellen und alle Ihre Fragen beantworten.