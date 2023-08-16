Erleben Sie in Bildern die offenen Türen der Baustelle!

Am Samstag, den 12. Oktober, öffnete die Straßenbahnbaustelle T12 ihre Türen für die Öffentlichkeit, zur Freude von Jung und Alt...

Dieser in zwei Etappen organisierte Tag ermöglichte es allen Teilnehmern, das Projekt besser kennenzulernen und auf unterhaltsame und freundliche Weise hinter die Kulissen zu blicken. Zurück in Bildern an diesem denkwürdigen Tag!

Ein Vormittag, der dem Besuch der Brücke über die A6 in Grigny gewidmet ist

Am Samstagmorgen besuchten die Geldgeber des Projekts, viele gewählte Vertreter der von der Straßenbahn T12 durchquerten Städte, in Begleitung von Projekteigentümern die Baustelle der Autobahnbrücke A6 in Grigny in Anwesenheit von Valérie Pécresse, Präsidentin der Region Île-de-France und Île-de-France Mobilités. Unter ihnen Jean-Benoît Albertini, Präfekt von Essonne, François Durovray, Präsident des Departements Essonne, Guillaume Marbach von SNCF und Philippe Rio, Bürgermeister von Grigny, Gastgeberstadt dieser Veranstaltung.