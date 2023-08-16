Die Straßenbahnhaltestellen T12: ein Wahrzeichen des Territoriums

Auf der Bahnseite werden die bestehenden RER-C-Stationen zu Straßenbahnhaltestellen umgebaut.

Die Bahngleise werden angehoben, so dass sich Trittbrett und Bahnsteig auf gleicher Höhe befinden, um die Zugänglichkeit für alle Fahrgäste zu gewährleisten. Um das neue, kürzere Rollmaterial aufnehmen zu können, wird die Länge der Bahnsteige reduziert.

Das Design der Stationen, fein und modern, erinnert dank seiner fließenden Linie, die die Linien des Netzes symbolisiert, an das visuelle Universum des öffentlichen Verkehrs. Innerhalb der Bahnhöfe wird das Design die verschiedenen Elemente wie Unterstände, Bänke oder Fahrgastinformationstafeln vereinheitlichen.

Die Stationen der Straßenbahn T12 sind im gesamten Gebiet identisch und werden zu Wahrzeichen für die Einwohner.

Sie ermöglichen den Benutzern optimale Komfortbedingungen:

• Sitzgelegenheiten und das Vorhandensein von Glasunterständen zum Schutz vor Kälte, Regen, Wind oder Sonne;

• Konstante, angenehme und beruhigende Beleuchtung auf allen Bahnsteigen. Die Wahl fällt auf eine verbrauchsarme Beleuchtung. Ein Präsenzmelder wird installiert, um die Helligkeit zu modulieren;

• ein Videoschutzsystem und Notrufterminals;

• Fahrgastdienste wie Echtzeit-Informationsbildschirme, Fahrkartenverkauf, Anzeige des Linienplans.