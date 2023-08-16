Die Verlegung der Schienen hat begonnen!

Auf der gesamten Strecke schreitet der Bau der Straßenbahn T12 zügig voran. In Viry-Chatillon und Évry-Courcouronnes erreichte das Projekt mit der Verlegung der ersten Schienen einen symbolischen Schritt.

Am 6. November lieferte ein außergewöhnlicher Konvoi aus Luxemburg die ersten Schienen, um die Gleise der Straßenbahn T12 im städtischen Netz auszustatten.

Die ersten Installationen fanden in Viry-Chatillon an der RD445 sowie in Évry-Courcouronnes am Standort des zukünftigen Bahnhofs Treaty of Rome, Boulevard Jean Monnet, statt.

Die Schienen werden auf Betonschwellen installiert, eine Lösung, die aufgrund ihrer Robustheit und Langlebigkeit gewählt wurde.

Bei dieser Technik werden Beton-Doppelblockschwellen verwendet, um die Schienen zu stützen. Nach dem Verkeilen und Ausrichten unter der Kontrolle eines Vermessers werden die Schienen durch Betonieren immobilisiert. Sie werden dann durch aluminothermische Schweißnähte verbunden, die eine dauerhafte Schweißnaht ermöglichen, die gegen Überlastungen und Intensitäten beständig ist.

Das Ganze wird dann durch das Verlegen einer Pflanzenbeschichtung, des Sedums, abgedeckt. Diese Begrünung, die pflegeleicht ist und wenig Bewässerung erfordert, spiegelt das Engagement des Projekts für eine umweltfreundliche Übertragungsleitung wider.

Die Begrünung der Straßenbahngleise T12 ist Teil eines Prozesses zur Neuqualifizierung des städtischen Raums entlang der Strecke. Es wird auch von der Pflanzung von Bäumen begleitet.

In Viry-Chatillon, das zwei Stationen der Straßenbahn T12 haben wird (Amédée Gordini und Coteaux de l'Orge), wurden die Bahngleise zunächst nördlich der Kreuzung der RD445 verlegt. Dieser Abschnitt wurde vorrangig durchgeführt, um Verkehrsänderungen so schnell wie möglich zu beseitigen. Da diese Arbeiten mit der Aufrechterhaltung des Autoverkehrs koexistieren müssen, erfordern sie eine sorgfältige Organisation, um die Sicherheit aller zu gewährleisten. Sie werden daher in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen durchgeführt. Neben der Verlegung der Bahngleise umfassen die Arbeiten den Bau der zukünftigen weichen Strecke und die direkte Straßensanierung zum Zentrum von Viry-Chatillon. Im Januar werden die Schienen auf der Avenue des Sablons verlegt, um sich mit denen der RD445 zu verbinden. Diese Arbeiten werden bis zum Frühjahr 2021 andauern.

In Évry-Courcouronnes begannen Mitte November die Arbeiten zur Verlegung der Schienen am Kreisverkehr der Römischen Verträge in Richtung Boulevard Jean Monnet entlang des Kanals. Sie werden schrittweise fortgesetzt, bis sie im Frühjahr 2021 das Zentrum von Évry-Courcouronnes erreichen.

Zwischen Épinay-sur-Orge und Évry-Courcouronnes werden die Schienen im Zuge des Baufortschritts des Straßenbahnbahnsteigs verlegt. Auf ihrem Bahnabschnitt zwischen Massy und Épinay-sur-Orge wird die Straßenbahn T12 das bestehende Schienennetz nutzen.