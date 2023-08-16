Im gesamten städtischen Netz beschleunigt sich die Installation von Strommasten

401. Dies ist die Anzahl der Strommasten der Straßenbahn T12, die entlang der Strecke auf ihrem städtischen Teil, d. h. zwischen Evry-Courcouronnes und Epinay-sur-Orge, installiert sind.

Mit einer Höhe von etwa 10 Metern sind diese Masten wesentliche Elemente, die die elektrischen Kabel tragen, die die Straßenbahn versorgen (1500 Volt kontinuierlich).

Mit einem dünnen und abgerundeten Design wurden diese Pfosten so konzipiert, dass sie eine optimale landschaftliche Einfügung im Einklang mit den Ambitionen des Straßenbahnprojekts T12 erfüllen.