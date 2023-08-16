Sperrung der Auffahrt 7 der Autobahn A6 in Richtung Viry-Chatillon Centre

Veröffentlichungsdatum: 8. März 2019

> Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Umwandlung der Kreuzung zwischen der Autobahn A6 und der RD445 in eine Ampelkreuzung.

> Was sind die Schritte?

1) Sperrung der Auffahrt zum Viry-Chatillon Centre zur Einrichtung der Arbeitszone

2) Straßenarbeiten zur Umwandlung in eine Ampelkreuzung

3) Realisierung der zukünftigen Station Tram 12 express

> Wann beginnen die Arbeiten?

Montag, 18. März 2019

> Was ändert sich dadurch?

Der Autoverkehr wird geändert: Es werden alternative Routen eingerichtet, die es Ihnen ermöglichen, zum Grande Borne und zum Viry-Chatillon-Zentrum zu gelangen (siehe Karte unten)

Wir versichern Ihnen unsere Bereitschaft, Störungen auf Ihren Reisen so gering wie möglich zu halten, und danken Ihnen für Ihr Verständnis.