Neue Entwicklung für den Bahnhof Gravigny-Balizy der zukünftigen Straßenbahn T12!

Den ganzen März über arbeitet die SNCF am Bahnhof Gravigny-Balizy an der Verbesserung der Barrierefreiheit und der Renovierung der Bahnsteige.

Die Arbeiten begannen im vergangenen September mit der Anhebung der Gleise, so dass sich der Boden des Tram-Train schließlich auf gleicher Höhe wie der Bahnsteig befindet und Menschen mit eingeschränkter Mobilität selbstständig in den T12-Tram-Train einsteigen können.

In diesem Monat konzentrieren sich die Arbeiten auf die Renovierung der Docks: Entfernung der Oberfläche, Wiederherstellung der Struktur durch Bewehrung und Betonieren, dann Installation neuer Bordsteine.

Gleichzeitig werden 2 Zufahrtsrampen gebaut (eine auf jedem Bahnsteig). Sie werden die Zugänglichkeit der Bahnsteige für alle Fahrgäste verbessern.

Um die Entwicklung des Bahnhofs abzuschließen, werden in den kommenden Wochen 2 Bahnsteigüberdachungen installiert.