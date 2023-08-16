Arbeiten an der Plattform Avenue des Sablons in Viry-Chatillon (Juli/August 2022)

Die Bauarbeiten an der Straßenbahn T12 werden im Sommer 2022 fortgesetzt.

In Morsang-sur-Orge und Viry-Chatillon führen sie zu vorübergehenden Verkehrsänderungen an der Kreuzung der A6 zwischen der Avenue des Sablons und der Rue du Docteur Roux.

Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Die Straßenbahn T12 wird entlang der A6 fahren.

Um seine Realisierung fortzusetzen, ist ein Eingriff erforderlich, um die Kreuzung der Avenue des Sablons und der Rue du Docteur Roux zu überqueren.

Es zielt darauf ab, unter der Straße die Netze zu installieren, die die Stromkabel der Straßenbahn aufnehmen werden, was als Mehrrohr- und Plattformarbeiten bezeichnet wird.

Wann finden die Arbeiten statt?

Die Arbeiten finden von Montag, 11. Juli bis Dienstag, 26. August um 17 Uhr statt.

Welchen Unterschied macht das?

Infolgedessen werden Verkehrsänderungen

Folgende sind zu erwarten:

– Von Montag, 11. Juli um 8 Uhr bis Freitag, 22. Juli um 17 Uhr: Sperrung der Straße an der Kreuzung der Avenue des Sablons und der Rue du Docteur Roux.

– Von Montag, 25. Juli um 8 Uhr bis Dienstag, 26. August um 17 Uhr: Einrichtung eines Wechselverkehrs auf der Straße an der Kreuzung der Avenue des Sablons und der Rue du Docteur Roux.

Umleitungsstrecken werden eingerichtet.