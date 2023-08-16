Sanierung der Straße rue du Bois Briard in Évry-Courcouronnes (März – Juni 2021)

Im Rahmen des Baus der Straßenbahn T12 finden auf dem Boulevard Jean Monnet an der Kreuzung mit der Rue du Bois Briard Eisenbahnarbeiten statt, die zu deren Schließung führen.

Sie führen zu einer vorübergehenden Umleitung des Verkehrs.

> Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Es werden verschiedene Operationen durchgeführt:

Arbeiten am Straßenbau

Intervention in Netzwerken

Herstellung von Asphalt

Verlegung von Bahngleisen

Ihr Ziel ist es, die Rue du Bois Briard in ihrer Annäherung an die Delouvrier-Kreuzung in Erwartung des zukünftigen Verkehrs der Straßenbahn T12 zu entwickeln.

> Wann finden die Arbeiten statt?

Diese Arbeiten finden vom 8. März 2021 bis einschließlich 7. Juni 2021 statt.

> Was ändert sich dadurch?

Von Montag, 8. März, bis einschließlich Montag, 7. Juni, führen die Arbeiten zu folgenden Verkehrsänderungen:

Sperrung der Rue du Bois Briard zwischen der Avenue de l'Amandier, der Rue Jean Mermoz und der Kreuzung Delouvrier.

Umleitungsstrecken werden eingerichtet.