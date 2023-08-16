Gleisanhebung am Bahnhof Gravigny-Balizy in Longjumeau (September 2022)

Im Rahmen der zukünftigen Straßenbahn T12 werden Arbeiten zur Anhebung der Gleise im Bahnhof Gravigny-Balizy durchgeführt. Sie erfordern den Rückbau der Kreuzung und damit eine vollständige Unterbrechung des Straßenverkehrs.

Wann finden sie statt?

Die Arbeiten sind nachts von Montag, 19. September bis Samstag, 8. Oktober geplant, außer am Wochenende (keine Arbeiten in der Nacht von Samstag auf Sonntag und von Sonntag auf Montag).

Woraus besteht die Arbeit?

> Entfernung des Decks (Boden) der Kreuzung

> Anhebung der Gleise um etwa zehn Zentimeter mal etwa 200 Meter, um den Verkehr der zukünftigen Straßenbahn zu ermöglichen

> Gleisstabilisierungsarbeiten

> Ruhen Sie sich vom Bahnübergangsdeck aus

Was sind die Konsequenzen?

> Straßenverkehr während des gesamten Zeitraums unterbrochen

> Fußgängerverkehr über die U-Bahn aufrechterhalten

> Normaler Verkehr der RER C tagsüber

> Der RER-C-Verkehr wird von 22 Uhr bis zum Betriebsende unterbrochen (Einführung von Ersatzbussen)

INFORMATIONSVERANSTALTUNG

Das SNCF-Team des Tram-Train T12 wird diese Arbeit am Mittwoch, den 14. September um 19 Uhr im Schulrestaurant der Grundschule von Balizy vorstellen und alle Ihre Fragen beantworten.