Asphaltarbeiten an der Kreuzung RD445 (August 2022)

Die Arbeiten an der Straßenbahn T12 schreiten zügig voran.

In Viry-Chatillon führen sie zu vorübergehenden Verkehrsänderungen an der Kreuzung der RD445.

Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Die Straßenbahn T12 wird entlang der A6 fahren. Um seine Realisierung fortzusetzen, ist ein Eingriff auf der Straße erforderlich.

Es zielt darauf ab, den endgültigen Asphalt (Straßenbelag) an der Kreuzung der RD445 zu realisieren.

Wann finden die Arbeiten statt?

Die Arbeiten finden nachts zwischen Montagabend, 29. August, und Freitagmorgen, 2. September, statt.

Welchen Unterschied macht das?

Das Ergebnis:

RD445

die Zufahrtsstraße zur RD445 von der Rue du Commandant Barré

die Auffahrt zur A6

werden in der Woche von Montag, 29. August, bis Freitag, 2. September, nachts für den Verkehr gesperrt.

Darüber hinaus wird die Ausfahrtsrampe von der A6 Paris-Province zur RD445 von Montag, 29. August, 14 Uhr, bis Freitag, 2. September, 14 Uhr, durchgehend gesperrt.

Umleitungsstrecken werden eingerichtet.

Die Umleitung der Ausfahrt von der A6 auf die RD445 erfolgt über die Ausfahrt 7.1 Grigny.