Einfügearbeiten der Straßenbahn T12 an der Kreuzung zwischen der Avenue des Sablons und der Rue du Dr Roux (Oktober/Dezember 2022)

Wann finden die Arbeiten statt?

Die Arbeiten finden vom 17. Oktober bis 5. Dezember 2022 statt.

Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Die Arbeiten bestehen aus der weiteren Verlegung der Gleise der Straßenbahn T12 sowie dem Ausbau der Straßen, der Installation des Bahnsteigs und der Signalisierung.

Was sind die Konsequenzen?

Die vorübergehende Sperrung der A6-Überquerungsbrücke an der Avenue des Sablons und der Rue du Dr Roux.

Umleitungsstrecken werden eingerichtet.

IT herunterladen