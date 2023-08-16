Arbeiten an der Marc-Sangnier-Brücke in Savigny-sur-Orge (März – Juni 2021)

Im Rahmen des Baus der Straßenbahn T12 finden Abrissarbeiten an der Marc-Sangnier-Brücke statt. Sie führten zur Sperrung der Rue Marc Sangnier.

> Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Die Arbeiten zielen darauf ab, die Marc-Sangnier-Brücke zwischen der Rue de l'Egalité und der Rue des Rossays, an der die Straßenbahn T12 vorbeifahren wird, abzureißen und wieder aufzubauen, um die Installation des Bahnsteigs zu ermöglichen.

> Wann finden die Arbeiten statt?

Der Abriss erfolgt am Wochenende vom Samstag, 13. März, und Sonntag, 14. März, während einer Verkehrsunterbrechung der RER.

Der Wiederaufbau findet ab Montag, 15. März, für einen Zeitraum von drei Monaten statt.

> Was ändert sich dadurch?

Ab Mittwoch, 10. März, und für die Dauer der Arbeiten ist die Kreuzung unter der Marc-Sangnier-Brücke für Fußgänger und Fahrzeuge gesperrt.