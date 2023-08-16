Arbeiten am Bahnhof Massy-Palaiseau (Januar 2022)
Im RER-Bahnhof Massy Palaiseau werden die Arbeiten an der Straßenbahn T12 im Januar fortgesetzt.
- Woraus besteht die Arbeit?
Es werden zwei Arten von Operationen durchgeführt:
– Erneuerung eines Teils der Strecke (Schienen, Schwellen und Schotter)
– Oberleitungseinstellungen (Zugstromkabel)
- Wann finden sie statt?
Die Arbeiten finden Tag und Nacht von Freitag, den 21. um Mitternacht bis Montag, den 24. Januar um 5:00 Uhr statt.
Vorbereitungsarbeiten (Materiallieferung, Ankunft der Maschinen ,...) sind in der Nacht ab Mittwoch, 19. Januar, zu erwarten.