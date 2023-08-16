Arbeiten am Bahnhof Massy-Palaiseau (Januar 2022)

Im RER-Bahnhof Massy Palaiseau werden die Arbeiten an der Straßenbahn T12 im Januar fortgesetzt.

Woraus besteht die Arbeit?

Es werden zwei Arten von Operationen durchgeführt:

– Erneuerung eines Teils der Strecke (Schienen, Schwellen und Schotter)

– Oberleitungseinstellungen (Zugstromkabel)

Wann finden sie statt?

Die Arbeiten finden Tag und Nacht von Freitag, den 21. um Mitternacht bis Montag, den 24. Januar um 5:00 Uhr statt.

Vorbereitungsarbeiten (Materiallieferung, Ankunft der Maschinen ,...) sind in der Nacht ab Mittwoch, 19. Januar, zu erwarten.