Ein neues computergestütztes Stellwerk

Zwischen dem 11. und 14. November wurde während einer vorübergehenden Verkehrsunterbrechung in der Nähe des zukünftigen Bahnhofs Massy-Palaiseau ein neues computergesteuertes Stellwerk installiert.

Was ist ein computergestütztes Stellwerk?

Das computergestützte Stellwerk (PAI) wird verwendet, um die Weichen und Eisenbahnsignale eines Bereichs mithilfe eines Computersystems zu steuern. Es wird von Verkehrsbeamten gesteuert, die in einem Operationssaal stationiert sind. Die IAP überprüft, ob alle Sicherheitsbedingungen für den Betrieb von Zügen erfüllt sind. Es steuert Weichen und das Öffnen und Schließen von Ampeln ferngesteuert.

Wussten Sie schon?

Dieses Stellwerk wird nicht nur für den Verkehr der Straßenbahn T12 nützlich sein, sondern auch für den gesamten Massy-Schienenverkehr, d. h. für alle gruppierten Bahngleise, die den Bahnhof bedienen.

Die Kennzahlen der Operation