Eine einfachere und besser zugängliche Verbindung zwischen dem Bahnhof Épinay-sur-Orge und dem RER-Bahnhof

Die Bahnsteige des derzeitigen RER-Bahnhofs von Épinay-sur-Orge werden in Vorbereitung auf die Ankunft der Straßenbahn T12 umgebaut. Um schnellere und zugänglichere Verbindungen zu schaffen, wird der Bahnsteig in Richtung Brétigny um hundert Meter verlängert und der gegenüberliegende Bahnsteig (in Richtung Paris) um einige Meter verbreitert. Darüber hinaus werden zwei neue Zugänge mit Aufzug geschaffen, um den multimodalen Umsteigeknoten zu erreichen. um die Höhe der zukünftigen Straßenbahnhaltestelle T12 zu erreichen.

Schließlich werden nur 2 Minuten benötigt, um vom Bahnsteig T12 zum RER-Bahnsteig zu gelangen.

Die Arbeiten beginnen im Sommer 2022 und dauern bis Ende 2023. Sie finden wie folgt statt:

Sommer 2022: Baustellenvorbereitung und Installation eines Chemin des Tourelles-Krans

Bis Ende 2022: Schaffung von Nord- und Südzugängen

Anfang 2023 – Herbst 2023: Verlängerung und Verbreiterung der Bahnsteige

Ende 2023 – Anfang 2024: Fertigstellung und Restaurierung der Räumlichkeiten

