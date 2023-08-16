Eine Luftstation in Morsang-sur-Orge

Im vergangenen November fand eine neue Bauphase der zukünftigen Hochstation Parc du Château statt.

Der Bau der Straßenbahn T12 ist in Morsang-sur-Orge in eine neue Etappe eingetreten. Nach dem Bau der Ausleger im September entlang des Parc du Séminaire führten die Arbeiter Vorbereitungsarbeiten für den Bau des Bauwerks durch, das den zukünftigen Bahnhof Parc du Château oberhalb der RD77 beherbergen wird.

Diese Arbeiten begannen mit dem Sägen des äußeren Teils der Autobahnbrücke A6. Es befindet sich oberhalb der RD77, entlang eines nicht verkehrten Abschnitts der A6. Zur Sicherheit aller musste diese Passage unter der Brücke der A6 für die Dauer der Eingriffe vollständig gesperrt werden, während der Zugang für die Anwohner erhalten blieb.

In den kommenden Monaten werden weitere Arbeiten die Installation von Autobahnsicherheitsvorrichtungen (Rutsche), einer Lärmschutzwand zwischen der Autobahn und dem Bahnhof und den Bau des neuen Bauwerks ermöglichen, das schließlich die Straßenbahnhaltestelle T12 beherbergen wird.

Der Bahnhof Parc du Château

Nach der Fahrt entlang der Autobahn im Parc du Séminaire erreicht die Straßenbahn T12 Morsang-sur-Orge. Für den Zugang zur Hochstation Parc du Château, die über der RD77 installiert ist, wurde eine Plattform namens "Ausleger" gebaut. Die Gleise der Straßenbahn T12 werden schrittweise bis zur Station angehoben, die es den Einwohnern und Nutzern der Stadt ermöglicht, dieses neue Verkehrsmittel zu nutzen.

Entdecken Sie im Video die Bauphasen einer Hochstation.