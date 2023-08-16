Besuchen Sie die Werkstatt-Garage des Straßenbahnzugs T12!

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals öffnet die Werkstatt-Garage Massy-Palaiseau ihre Türen.

Nehmen Sie allein, mit der Familie oder mit Freunden an einer Führung teil und entdecken Sie diese Ausrüstung, die für den Betrieb der neuen Linie unerlässlich ist.

Um sich anzumelden*, füllen Sie das entsprechende Formular aus und geben Sie das gewünschte Besuchsfenster und die Anzahl der Personen an.

*Begrenzte Anzahl von Plätzen.